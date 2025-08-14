Упал пульс, потерял сознание: у Бориса Щербакова случился сбой в работе сердца

75-летний актер Борис Щербаков попал в больницу после того, как дважды упал за 2,5 недели. Ему в экстренном порядке заменили тазобедренный сустав эндопротезом, однако после операции случился сбой в работе сердца.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у актера до критически низкой отметки упал пульс, после чего он потерял сознание. Врачам удалось оперативно стабилизировать состояние Щербакова, после чего ему настоятельно рекомендовали установить кардиостимулятор, но Борис Васильевич категорически против.

Отмечается, что сейчас Щербаков находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 11 августа Борис Щербаков оступился на коврике, поскользнулся и упал. В больнице у него диагностировали ушиб бедра. В начале декабря актер также упал в подъезде. Он повредил лицо, потребовалась операция.