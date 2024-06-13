Сын Бари Алибасова заявил, что продюсер не берет трубку после новости о дизартрии. Об этом сообщает NEWS.ru.

13 июня 2024 года в Сети появилась новость об ухудшении самочувствия Алибасова на фоне инсульта. Врачи диагностировали у него дизартрию — нарушение речи. В беседе с журналистами сын Бари не подтвердил диагноз отца. При этом он не ответил на вопрос о здоровье продюсера. Как выяснилось, он не смог дозвониться родителю.

«Папа не берет трубку. Сам узнал об этой новости 20 минут назад. Даже не знаю, откуда информация и что случилось. Позавчера самочувствие было отличным», — рассказал сын Бари.

Ранее экс-солист «На-На» Павел Соколов назвал Бари Алибасова деспотом и тираном. Певец считает, что продюсер не мог иначе вести с коллективом из двадцати «взбалмошных и эмоциональных» людей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сестру Жанны Фриске пытался обмануть заключенный.