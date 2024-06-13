Требовал 130 тысяч и предлагал «замутить»: сестра Жанны Фриске рассказала, как ее пытался обмануть заключенный

Экс-певица Наталья Фриске рассказала, как связалась с мошенником, который сидел в колонии. По ее словам, он представился ей подругой ее сестры Жанны и попросил 130 тысяч рублей. А затем и вовсе предложил ей «замутить».

Блогер призналась, что изначально у заключенного была только одна задача – получить от нее деньги. Но потом, когда она поделилась тем, что она мать одиночка, которая не располагает большими средствами, он ее пожалел и даже начал симпатизировать. Мужчина посчитал, что, когда он выйдет на свободу, они смогли бы построить отношения.

«Он мне написал: «Ты не обижайся на меня, я через семь месяцев выхожу, может замутим?» Я потом эту переписку скинула подруге Жанны, которой он и представлялся, вместе смеялись», - рассказала Наталья.

К слову, в личной жизни у Фриске все не особо ладится. Она уже несколько лет одна воспитывает дочь, которую родила от донора. До этого артистка была замужем, но развелась, так как не могла забеременеть.

Ранее Наталья Фриске заявила, что воссоединится с группой «Блестящие».