Экс-солист «На-На» Павел Соколов назвал Бари Алибасова деспотом и тираном. Артист рассказал о работе с продюсером «Вечерней Москве».

Павел подтвердил слухи о строгости Бари Алибасова. Более того, он назвал его деспотом и тираном. При этом Сколов считает, что продюсер не мог себя иначе вести с коллективом из двадцати «взбалмошных и эмоциональных» людей.

«Каким еще надо быть, чтобы установить дисциплину в коллективе из двадцати взбалмошных и эмоциональных молодых людей? К слову, воспитание и уроки, что он преподал в то время, пригодились мне неоднократно», — рассказал артист.

По словам певца, своей строгостью Бари «выбил» из участников коллектива ощущение звездности. Он научил их тому, что самое важное — это наличие преданного слушателя.

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