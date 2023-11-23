Сын Александра Митты высказался после новостей об ухудшении состояния отца

Сын режиссера Александра Митты рассказал о здоровье отца, которому приписывают ухудшение состояния. По словам Евгения, с мужчиной на самом деле все в порядке. Об этом сообщает Газета.Ru.

Журналисты поинтересовались у звездного наследника, как чувствует себя Александр Наумович. Сын не подтвердил слухи об ухудшении состояния режиссера.

«Нет, нет, все нормально у него», — сказал Митта-младший.

Напомним, что в четверг, 23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у 90-летнего Александра Митты резко ухудшилось самочувствие в больнице. По данным источника, у мужчины нарушено сознание и рассеяно внимание. Отмечалось, что из-за лежачего положения у пациента увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Ранее у него также выявили пневмонию, Митта жаловался на повышенную температуру и затрудненное дыхание.

Ранее мы писали о том, что у 76-летнего продюсера Бари Алибасова обнаружена опухоль. Журналисты связались с продюсером, чтобы узнать о его состоянии. Вот, что он ответил.