«Разрезали меня хирурги»: Бари Алибасов отреагировал на слухи об обнаружении у него опухоли

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слухи о страшной опухоли, которую у него якобы обнаружили врачи. 76-летний артист уклонился от ответа о кисте в интимном месте, но заверил, что чувствует себя прекрасно. Об этом пишет Пятый канал.

Журналисты написали о том, что мужчина жаловался на боль в интимном месте. Ему провели обследование и нашли кисту репродуктивной системе. Несмотря на то, что опухоль не злокачественная, врачи приняли решение удалить ее для избежания рисков. Отмечалось, что в ближайшее время Алибасова ждет операция.

Продюсер вышел на связь с корреспондентами Пятого канала и рассказал о своем самочувствии. Он заявил, что чувствует себя прекрасно, а после постарался уклониться от ответа.

«Да, разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять. <…> На меня никогда ничего не влияло. Единственное влияние для меня — это эрекция», — высказался звезда.