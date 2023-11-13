Mash: у 90-летнего режиссера Александра Митты диагностировали повторный инсульт

У 90-летнего режиссера Александра Митты диагностировали повторный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В минувшие выходные деятель кино почувствовал ухудшение самочувствия. Приехав к нему домой, медики диагностировали у Александра пневмонию и порекомендовали госпитализацию. Режиссер отверг предложение врачей. Однако после того, как у него начались проблемы с речью, он все же отправился в больницу. Там ему провели КТ и выявили инсульт. Ситуацию осложняют воспаление почек и сердечные заболевания.

На данный момент Александр находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщается, что он пребывает в поверхностном оглушении, в состоянии, при котором человек плохо ориентируется в пространстве и с трудом взаимодействует с окружающими.

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