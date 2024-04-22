Сын Александра Маслякова опроверг информацию об уходе отца из КВН. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Александр Масляков окончательно покинул пост ведущего в КВН. Напомним, сейчас ведущим является Дмитрий Хрусталев — он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼. В беседе со «Страстями» Хрусталев заявлял, что его кандидатуру на пост ведущего одобрил лично Александр Васильевич.

Однако сын ведущего, Масляков-младший поспешил заверить поклонников КВН, что его отец еще не окончательно отошел от дел.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — прокомментировал новости об уходе отца он.

Он также добавил, что только от желания самого Маслякова-старшего зависит решение, будет ли он ведущим в дальнейшем.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Хрусталев раскрыл, чем занимается Александр Масляков после ухода из КВН.