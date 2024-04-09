Шоумен Дмитрий Хрусталев рассказал, как Александр Масляков лично одобрил его кандидатуру на роль ведущего КВН

Шоумен Дмитрий Хрусталев признался, что предложение стать ведущим Высшей лиги КВН он получил от Александра Маслякова еще в 2021 году. Уже тогда он задумывался о том, чтобы отойти от дел и освободить дорогу молодым талантам. Об этом юморист рассказал в интервью порталу «Страсти».

На сегодняшний день Дмитрий является одним из самых ярких ведущих легендарного проекта. Он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼. Как оказалось, путь к заветной тумбе у него был довольно долгим. Однако впервые о ней он задумался еще на праздновании 60-летия КВН.

«На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: «А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала». Но, конечно, после этого разговора не обошлось без двух лет кастинга», - поделился Хрусталев.

Дмитрий рассказал, что окончательное решение по его кандидатуре тоже принимал Александр Васильевич, несмотря на то, что он уже давно отошел от дел, передав все сыну. Шоумен пошутил, что Масляков согласовал его на роль ведущего, так как не хотел видеть Валдиса Пельша.

«Александр Васильевич сначала сомневался, но потом узнал, что Валдиса тоже рассматривают и решение пришло само собой. На самом деле это юмор, конечно. Валдис — один из самых профессиональных ведущих на Первом канале. Причем ему подвластны любые жанры: и развлекательная передача, и документальный фильм, и историческая викторина. Для меня большая честь, что выбор остановился именно на мне. Я рад, что могу подарить этой игре хоть что-то в ответ на то, сколько она дала мне. Например, подставить свою голову для очередной порции шуток. Я был счастлив и польщен, экстренно прошел школу ведущих Дмитрия Нагиева, достал выпускной костюм и вперед!» - признался Дмитрий.

Полное интервью с Дмитрием Хрусталевым читайте на сайте «Страсти».