«Он, как большой брат»: Дмитрий Хрусталев раскрыл, чем занят Александр Масляков после ухода из КВН

Телеведущий Дмитрий Хрусталев предположил, что Александр Масляков может продолжать писать шутки для команд КВН. Напомним, что он отошел от дел еще в 2022 году.

Во время пандемии Александр Васильевич дважды переболел коронавирусом, из-за чего долгое время не мог появляться на съемках. Однако и после выздоровления он не спешил возвращаться. А потом и вовсе окончательно уступил свое место ведущего более молодым коллегам. Так, теперь Высшую лигу ведет Дмитрий Хрусталев. В интервью порталу «Страсти» он признался, что Масляков на данный момент является главным продюсером КВН.

«Он, как «большой брат», его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я, думаю, что он даже немного пописывает командам», - рассказал Хрусталев.

К слову, по словам Дмитрия, именно Масляков сыграл важную роль в согласовании его кандидатуры. И только после его одобрения шоумена назначили новым ведущим, чему он оказался очень рад.

«На этапе окончательного согласования ведущего большую роль сыграл и Александр Александрович Масляков. Сейчас он главный продюсер и в целом работа с командой АМИК не может не радовать. Приятная атмосфера, новая классная продюсерская команда — мне нравится обновленный формат работы, и я безусловно благодарен Александру Александровичу!» - заявил Хрусталев.

Интервью с Дмитрием Хрусталевым о КВН и запретах в юморе читайте на сайте «Страсти».