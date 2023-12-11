Сын Александра Градского уличил молодую вдову отца в покупке квартиры за 10 млн

Старший сын музыканта Александра Градского Даниил заявил, что молодая вдова отца Марина Коташенко в 2023 году купила квартиру за 10 миллионов рублей.

«Почему-то не говорится про квартиру, купленную ею, по данным Росреестра, в 2023 году. Мы знаем, что у нее есть квартира в собственности. Хотелось бы поинтересоваться, на какие деньги? Она стоит больше 10 миллионов рублей, точно. То есть, у Марины Владимировны есть свободные средства, чтобы покупать жилье. Откуда?» — поинтересовался Даниил в беседе с Woman.ru.

Он подчеркнул, что получил в наследство старый дом, которому 20 с лишним лет. При этом Коташенко достался новый особняк, расположенный в 200 метрах, квартира в центре Москвы и нежилое помещение.

«Мне кажется, суд первой инстанции был под каким-то влиянием. Маме отказали в ее гражданских и конституционных правах, а наши с сестрой права были нарушены. По закону нас должны были отправить к нотариусу, там выделить по 20% на каждого наследника, а уже потом идти в суд и делить, спорить», - сказал сын Градского.

Он также выразил уверенность, что судья поделила имущество, которого не существовало в собственности, поэтому Коташенко достались три квартиры в Москве и огромный дом.

Уже два года взрослые дети Градского от предыдущего брака Даниил и Мария не могут решить с Мариной Коташенко вопросы о разделе имущества покойного композитора.

Ранее мы писали, что старшие дети Градского обвинили его молодую вдову в инсценировке разбойного нападения, в ходе которого неизвестные вынесли из дома более 100 миллионов рублей наличкой.

Также сообщалось, что вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые после смерти мужа прокомментировала скандал вокруг многомиллионного наследства. Она подчеркнула, что никогда не подавала в суд на Даниила и Марию. При этом их мать Ольга Фартышева через суд потребовала выделить ей супружескую долю «в наследстве», пытаясь уменьшить долю несовершеннолетних сыновей композитора.