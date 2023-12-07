Молодая вдова Александра Градского впервые рассказала о борьбе за наследство

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко впервые после смерти мужа прокомментировала скандал вокруг многомиллионного наследства.

Уже два года взрослые дети Градского от предыдущего брака Даниил и Мария не могут решить с Мариной Коташенко вопросы о разделе имущества покойного композитора.

Как рассказала вдова Градского, она никогда не подавала в суд на Даниила и Марию. При этом их мать Ольга Фартышева через суд потребовала выделить ей супружескую долю «в наследстве», пытаясь уменьшить долю несовершеннолетних сыновей композитора.

«Это мои дети и я защищаемся от нападок второй стороны, а вовсе не пытаемся отобрать их имущество», - сказала Коташенко в беседе с Woman.ru.

Как подчеркнула вдова, не смирившись с решением суда, согласно которому все имущество было поделено поровну между наследниками, старшие дети Градского развязали публичную кампанию по уничтожению чести и достоинства отца и ее лично.

«Утверждение старших детей о том, что им достались руины, также требует пояснения. Даниил и Мария сами претендовали именно на этот объект, что и было принято судом во внимание. Но на телешоу «руинами» старшие дети, не стесняясь, называют самый дорогой объект в наследственной массе», - пояснила Коташенко.

Вторым объектом в наследственной массе стала квартира в Козицком переулке в центре Москвы, в которой дети Градского и Коташенко жили с самого рождения и считают ее своим домом.

«Другого пригодного для проживания жилого помещения в Москве у нас с детьми нет, в отличие от старших детей, которые были при жизни Александра Борисовича обеспечены огромными элитными квартирами в центре Москвы», - заверила Марина.

Она также назвала ложью заявления старших детей о том, что отказалась от мирового соглашения. На самом деле никто ничего ей не предлагал. Более того, каждый раз к списку их пожеланий добавляются все новые объекты. Так, например, Даниил потребовал передать ему автомобиль Mercedes.

Кроме того, Коташенко назвала откровенной ложью со стороны старших детей их заявления о том, что они лишены возможности установить памятник на могиле отца.

«Я много раз сама лично обращалась к Марии и Даниилу с предложением по установке памятника, звонила и даже направляла им по этому поводу официальное письмо, которое они проигнорировали», - заверила Марина.

Она публично обратилась к старшим детям Градского и предложила принять участие в выборе проекта памятника.

Ранее мы писали, старшие дети музыканта Александра Градского обвинили его молодую вдову Марину Коташенко в инсценировке разбойного нападения, в ходе которого неизвестные вынесли из дома более 100 миллионов рублей наличкой.