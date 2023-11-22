Сын Градского обвинил молодую жену отца и журналиста Караулова* в краже 100 млн

Старшие дети музыканта Александра Градского обвинили его молодую вдову Марину Коташенко в инсценировке разбойного нападения, в ходе которого неизвестные вынесли из дома более 100 миллионов рублей наличкой.

По словам сына музыканта Даниила Градского, в особняке Коташенко не нашли никаких следов взлома, поэтому можно предположить, что у грабителей были ключи.

При этом он подчеркнул, что инсценировать ограбление вдове отца мог помочь журналист Андрей Караулов*(Признан иноагентом на территории РФ). После совершения преступления они вместе спрятали деньги. Даниил подчеркнул, что никаких доказательств у него пока нет, поэтому все сказанное им лишь предположения.

Ранее адвокат Ольга Нянькина заявила, что Караулов* умеет манипулировать людьми. В частности, он пытался повлиять на судей, когда шел суд по иску его бывшей жены. Журналист якобы сам спровоцировал развод и заставил бывшую супругу подписать все необходимые документы о передаче ему совместно нажитого имущества, сообщает Teleprogramma.pro.

Мы писали, что сын Александра Градского Даниил рассказал о финансах, болезнях и последней жене отца Марине Коташенко. Он признался, что у его знаменитого родственника были огромные доходы. Как подчеркнул Даниил, брак отца с Коташенко был зарегистрирован выездным ЗАГСом в больнице.

*(Признан иноагентом на территории РФ)