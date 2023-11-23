Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев вышли в свет после тайной свадьбы. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Хоккейные папы». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Анна. Чиповская появилась на премьере не одна, а в компании супруга. Анна и Дмитрий отдали предпочтение образам в стиле total black. Актриса надела брючный костюм и дополнила наряд красной помадой. Ендальцев вышел в свет в черной водолазке и брюках.

Напомним, что минувшим летом СМИ сообщили о тайной свадьбе артистов. Тогда в личном блоге Анны появилось фото, на котором она запечатлена в белом платье и с букетом цветов. Также на снимке был Дмитрий, держащий в руках свидетельство о регистрации брака.

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