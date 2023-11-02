Актер Александр Домогаров обратился к умершей бывшей жене на своем юбилее. Об этом сообщает издание StarHit.

В июле 2023 года актер отметил 60-летие. Сперва Домогаров планировал устроить праздник летом на сцене Моссовета, однако по некоторым причинам торжество пришлось перенести на октябрь. Творческий вечер состоялся в Театре Эстрады, который открылся после реставрации.

По информации источника, мероприятие с самого начала пошло не по плану. Все началось с того, что Александр, обладающий хорошей памятью, забыл слова. Артист признался, что он сильно переволновался перед торжеством.

Выйдя на сцену в черном костюме, Домогаров подвел итоги уходящего года. К слову, не обошлось без упоминаний о семейной трагедии. Летом 2023 года стало известно о смерти бывшей жены Александра. Ирина Гуненкова долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Артист признался, что до сих пор не может смириться с утратой. На творческом вечере он со слезами на глазах исполнил песню, посвященную Ирине. Речь идет про известную композицию «С любимыми не расставайтесь». Отмечается, что выступление Александра никого не оставило равнодушным.

«В этом году от нас ушла Сашина мама, мой друг, мой самый серьезный критик, который был рядом 35 лет. Долго искал песню, которая могла бы выразить чувства, и нашел», — высказался Домогаров.

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