Сын Александра Барыкина рассказал, как отец относился к Филиппу Киркорову

Певец и композитор Александр Барыкин с уважением относился к коллеге Филиппу Киркорову. Об этом NEWS.ru заявил его сын Георгий.

По словам наследника музыканта, однажды он позволил себе едкую шутку в адрес Киркорова и получил из-за этого замечание от родителя.

«Я как-то при отце смотрел клип с Филиппом в главной роли. И позволил себе какую-то едкую, скабрезную шутку в адрес его внешнего вида. Отец очень строго мне тогда заявил: «Ты так не шути, человек любит свою работу». Я запомнил и больше не шутил. Отец уважительно о нем отзывался, как о профессионале», — признался Барыкин-младший.

Напомним, Александр Барыкин скончался 26 марта 2011 года. Причиной смерти 59-летнего исполнителя стал обширный инфаркт, который случился во время концерта в Оренбурге.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров приобрел коллекцию работ екатеринбургской художницы.

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