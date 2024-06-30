Картины сделаны из различных элементов одежды: Киркоров купил коллекцию уральской художницы

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров пополнил коллекцию произведений искусства. Певцу понравились работы екатеринбургской художницы Дарьи Санатиной, передает mk.ru.

Исполнитель рассказал, что приметил картины уральской рукодельницы на выставке в Гостином дворе. По его словам, художница представила на показе целый стенд, который теперь живет у него дома.

«Когда я посещал выставку в Гостином дворе, у Даши был целый стенд. Короче, это все теперь живет у меня», — заявил певец.

Киркоров известен как ценитель модной одежды и аксессуаров. Картины, которые он приобрел у Санатиной, сделаны как раз из различных элементов одежды.

Ранее сообщалось, что певец устроил грандиозный праздник в честь дня рождения сына Мартина. Звездный отец пригласил домой целый оркестр.