В Тюмени без объяснения причин отменили выступление певца Slava Marlow

В Тюмени без объяснения причин отменили выступление певца и битмейкера Артема Готлиба, известного под псевдонимом Слава Марлоу (Slava Marlow). Он был заявлен среди участников фестиваля Мохито Fest, однако в последний момент его имя пропало с афиши.

«Выступление Slava Marlow отменяется по независящим от нас причинам», — рассказали организаторы в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Вместо бывшего битмейкера уехавшего из России Алишера Моргернштерна* (признан иноагентом на территории РФ) выступит репер Артем Никитин, известный как Mayot.

Хедлайнерами фестиваля стали популярные среди молодежи исполнители Feduk и Biicla.

Ранее российские звезды решили прокомментировать появление «черного списка артистов» в Сети. Документ появился в начале февраля, в него вошли не только участники «голой» вечеринки, но и другие исполнители. Как отметил Слава Марлоу, лично его не за что включать в «черный список», так как он не делает заявления о политике и запрещенных организациях.

*Признан иностранным агентом на территории России