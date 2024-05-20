Сын Агаты Муцениеце заявил, что хочет стать актером при помощи звездной мамы. Звезда «Закрытой школы» рассказала о диалоге с сыном на встрече со студентами Высшей Школы «Останкино».

По словам Агаты, у Тимофея уже был опыт в кино. В 8-летнем возрасте он снялся в сериале «Ты ж мать!». Однако тогда мальчику не понравилась актерская сфера. Тимофей заявил, что «это скучно, тяжело и нудно». Спустя несколько лет наследник Агаты поменял мнение.

«Тима вдруг подошел ко мне и такой серьезно говорит: «Мам, знаешь, что я подумал?». Я говорю: «Что?». Он такой: «Ну, а давай, вот если ты сейчас в следующем фильме будешь сниматься, и там нужен будет какой-то мальчик, я готов»», — цитирует StarHit артистку.

Тимофей уверен, что звездная мама поможет ему стать актером. Однако Агата объяснила сыну, что съемки в кино — это большой труд. Для того, чтобы построить карьеру, нужно поступить в актерское училище и ходить на пробы.

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