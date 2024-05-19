«Самый вкусный десерт»: Иван Чуйков прокомментировал выход Муцениеце на сцену театра-кабаре
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Иван Чуйков назвал Агату Муцениеце самым вкусным десертом. Телеведущий пришел на выступление актрисы в театр-кабаре Crave. Видео с шоу «Абсолютно другая нага» он опубликовал в социальных сетях.
Уже долгое время в Сети обсуждают роман Ивана Чуйкова и бывшей жены Павла Прилучного. Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях, а на майских праздниках они поехали за город, где Муцениеце познакомила телеведущего со своими детьми.
Недавно Чуйков пришел на спектакль Агаты в театр-кабаре Crave. Во время выступления Муцениеце снимает с себя накидку из перьев, которая прикрывала голое тело. Этот момент телеведуший снял на камеру и выложил в соцсети.
«Самый вкусный десерт», – прокомментировал он в микроблоге.
Актриса не осталась в стороне и опубликовала запись Чуйкова у себя на странице.
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