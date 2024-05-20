29-летняя Стася Милославская заговорила о семье и детях после разрыва с Петровым

Актриса Стася Милославская после расставания с Александром Петровым начала отношения с журналистом Трифоном Бебутовым и заговорила о семье. При этом она призналась, что сама стать мамой пока не готова.

«Мне кажется, нет какой-то стабильности. У моего поколения совсем другой подход, не как у моих родителей. В мире что-то происходит каждый день, и нет чувства безопасности, стабильности. Горизонт планирования очень сократился за последние несколько лет. Ну и честно — я боюсь брать ответственность за других людей», — сказала 29-летняя Милославская.

Она также отметила, что сейчас возвращается тренд на семью, и многие мужчины прекрасно справляются с ролью отца.

«Среди моих знакомых много молодых отцов. И я сравниваю их с нашими отцами. Нынешние очень включены в воспитание своих детей. Они разделяют все обязанности родителя, помогают своим женам. То есть нет такого, что женщина родила, а я пошел работать», — выразила уверенность актриса в интервью изданию «Правила жизни».

Напомним, актер Александр Петров долгое время находился в отношениях со Стасей Милославской, а потом внезапно сообщил о свадьбе с другой девушкой, с которой познакомился на улице. Позже Петров признался, что после вступления в брак в его жизни произошли приятные перемены.