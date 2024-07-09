Сыгравшая свадьбу Александра Стриженова заявила, что собирается замуж еще раз. Внучка Олега Стриженова раскритиковала торжество, прошедшее в Сочи, в соцсети.

В июле 2024 года Александра сыграла свадьбу с отцом дочери Марианны. По мнению Стриженовой, она допустила ошибки, готовясь к мероприятию. В первую очередь, она пожалела, что сделала яркий макияж. Стриженова не красится в повседневной жизни, поэтому ей было некомфортно с ярким, вечерним макияжем. Также Александра ошиблась в выборе платья.

«Платье номер раз – ничего, но сзади очень облегает все мои жиры. Платье номер два – самое худшее из всех. Это называется переоценить свои возможности», — высказалась Александра.

Стриженова заявила, что свадьба в Сочи — не последняя. Она собирается сыграть еще одну свадьбу, чтобы исправить ошибки.

«На следующей своей свадьбе я ошибок не повторю. И да, я собираюсь замуж еще раз», — высказалась знаменитость.

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