Пошла по стопам знаменитого отца: дочь Абдулова поступает на режиссера во ВГИК

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова летом окончила школу в Москве и подала документы во ВГИК на специальность «Режиссура кино и телевидения». 17-летняя Евгения Абдулова уже успешно прошла первое творческое испытание.

Наследница великого артиста хочет учиться в мастерской режиссера Владимира Хотиненко. Девушка прошла предварительный этап отбора, который включал очерк, пересказ эпизода выбранного фильма, значимого случая из жизни и серию фотонаблюдений. После абитуриентку ждут еще три вступительных испытания: коллоквиум, письменная работа и профессиональное собеседование. Учитываются при поступлении результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, пишет Kp.ru.

Всего на мастерскую в Владимиру Хотиненко выделили 15 бюджетных мест. Документы подали 271 человек. Евгения Абдулова планирует поступить на бюджет.

С 9 июля у будущих режиссеров начинается первый тур вступительных испытаний. Для подготовки к поступлению дочь артиста занималась в киностудии, снимала короткометражные и документальные фильмы.

Александр Абдулов умер в 2008 году от рака легкого. Артисту на тот момент было 54 года. Евгения — его единственная родная дочь. Он скончался, когда ей было всего девять месяцев.

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