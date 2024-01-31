Родившая 6 детей внучка Стриженова решилась на пластическую операцию

Внучка актера Олега Стриженова Александра решила после шестых родов лечь под нож хирурга. Блогер отправилась в клинику, чтобы исправить несовершенства фигуры. Об этом она рассказала в личном блоге.

Уже 19 лет Александра не общается со своей знаменитой семьей. С тех пор, как от нее отвернулись близкие, она родила шесть детей от разных мужчин. С отцом последнего ребенка Стриженовой пока удается сохранять хорошие отношения. В конце 2023 года они даже сообщили о тайной свадьбе. Блогер не скрывает, что у нее есть желание вновь забеременеть, но пока она не знает, когда это произойдет.

За свою жизнь Александра была 12 раз в положении, и это сильно отразилось на ее фигуре. Сама она призналась, что ее тело выглядит совсем не так, как ей хочется, поэтому она решила обратиться за помощью к хирургу.

«После шестого ребенка я решила наконец-таки исполнить свою мечту - удалить обвисшую кожу и наконец-то приобрести плоский живот», - заявила Александра.

Кроме того, Стриженова собирается и подкорректировать грудь. Ей уже вставляли импланты, причем сделано это было неправильно. Из-за этого они «съехали» в подмышку.

Ранее Александра Стриженова рассказала о пяти абортах и 12-й беременности.