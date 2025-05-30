Алексея Воробьева засняли за поцелуем с Гарифуллиной после новостей о женитьбе

Певца Алексея Воробьева заметили на свидании с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Корреспондент сайта «Блокнот» заснял пару за поцелуем в одном из московских ресторанов.

Новости о том, что артист впервые женился, появились в середине мая. СМИ сообщали, что он тайно расписался с Аидой Гарифуллиной, с которой познакомился на шоу «Фантастика». Эту информацию Воробьев никак не комментировал, но и не скрывал, что начал носить обручальное кольцо.

И вот спустя две недели появились первые доказательства романа Алексея с оперной певицей. Их засняли на свидании на Патриарших прудах. Молодожены держались за руки, мило беседовали и страстно целовались. По всей видимости, Воробьев все-таки покинул ряды завидных женихов и стал женатым человеком.

К слову, Ида, в отличие от своего предполагаемого мужа, пока даже не демонстрирует на пальце обручальное кольцо. От комментариев артистка тоже отказывается. Портал «Страсти» направлял ее представителю запрос с просьбой опровергнуть или подтвердить новости о свадьбе, но не получил ответа.

Ранее Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьева.