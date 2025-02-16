«Сволочь такая»: почему Снигирь не может простить номинированного на «Оскар» Борисова

Юлия Снигирь призналась, что она не может простить Юру Борисова.

Актриса рассказала, что она проходила пробы на главную роль в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» вместе с номинированным на «Оскар» артистом. Тогда 32-летний Борисов отметил разницу в возрасте со Снигирь.

Тогда Юрий поинтересовался, является ли нормой тот факт, что актриса старше его на 10 лет и не скажет ли это на главных героях в кино. Данный вопрос показался Снигирь неуместным, из-за чего сильно обидел ее.

«Юра, сволочь такая… Это было очень неприятно. Он мне говорит: „Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. И я вот не могу понять, Мастер и Маргарита, они что, вне возраста, да?“ И я смотрю на него и думаю: „Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?“ То есть он имел ввиду, что сильно младше меня», — вспомнила Юлия в беседе со Светланой Бондарчук рамках YouTube-шоу «Света вокруг света».

В итоге Борисову не досталось главная роль в картине: он озвучил кота Бегемота, а роль Мастера досталась возлюбленному Снигирь Евгению Цыганову. По словам Юлии, ей приходилось не просто, так как они с Евгением часто ссорились дома по поводу ролей, сценария или сцены из-за различного виденья.

Ранее мы писали о том, что жена Евгения Цыганова Юлия Снигирь сделала заявление о личной жизни.

Также сообщалось, что Актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.