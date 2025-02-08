Актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии

В Калифорнии в ночь на 8 февраля объявили победителей премии «Выбор критиков» - Critics Choice Awards 2025. В одной из номинаций был представлен российский актер Юра Борисов, однако он остался без награды.

Как пишет Kp.ru, его вновь обошел 42-летний Киран Калкин, сыгравший в комедийной драме «Настоящая боль».

При этом лучшим фильмом на этой премии назвали драму «Анора» режиссера Шона Бэйкера. За работу в этой картине Юра Борисов был номинирован практически на всех премиях в категории «лучший актер второго плана».

Киран Калкин оказался главным соперником Борисова. Два месяца назад американский актер уже обошел Юру Борисову на 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». В марте двух звезд ждет борьба за «Оскар».

Как отмечает издание, Борисов проигнорировал премию Critics Choice Awards 2025. В настоящее время он находится на съемках в Москве. Не было на церемонии и победителя - Кирана Калкина.

Ранее Юра Борисов рассказал о встрече с голливудской коллегой Анджелиной Джоли на ковровой дорожке «Золотого глобуса». Актер отметил, что не видит ничего интересного в этой встрече, так как знаком с Анджелиной 15 лет.