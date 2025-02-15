«У меня есть некий любовник»: жена Евгения Цыганова Юлия Снигирь сделала заявление о личной жизни

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь откровенно рассказала об отношениях с мужем и раскрыла самый безумный слух о себе. В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» актриса рассказала о «любовнике», которого многие ей приписывают.

На момент начала романа Юлии Снигирь и Евгения Цыганова в 2014 году актер еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. В 2015 году звезда сериала «Оттепель» оставил семью, а уже через год женился на коллеге. Несмотря на продолжающуюся до сих пор волну критики, артистка утверждает, что изначально ее связывали лишь дружеские отношения с будущим мужем.

«Мы познакомились на съемочной площадке. Мы снимались вместе и сдружились. Мы стали друзьями и стали много времени проводить вместе», — поделилась Юлия Снигирь.

По словам актрисы, первым на их близкие отношения обратил внимание общий знакомый, который был поражен тем, как часто пара виделась. После этого Юлия Снигирь и Евгений Цыганов по-другому взглянули друг на друга.

Спустя годы артистов периодически продолжают критиковать и распространять о них разные слухи. Так, Юлия Снигирь рассказала о своем «любовнике», который якобы «продвигает ее в кино».

«История о том, что у меня есть некий любовник по имени Слава, который меня продвигает в кино. Мне было очень интересно, кто же это. Женя высказал интересную мысль, что это — слава. Это такая метафора!» — призналась актриса.

Ранее мы писали о том, что сваха Анна Осипова объяснила, почему Евгений Цыганов выбрал Юлию Снигирь.