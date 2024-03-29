«Свободы стало меньше»: Симоньян отреагировала на запрет шоу Соловьева в Армении

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала блокировку в Армении трансляций передач журналиста Владимира Соловьева. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Обидчивый эфенди запретил транслировать в Армении „Вечер с Владимиром Соловьевым“. А как дышал, как дышал! Шел к власти под лозунгами „больше свободы слова“. Свободы слова стало меньше», — написала журналистка.

Симоньян обратила внимание, что власти Армении обещали своим гражданам больше свобод, однако этого не произошло. Она подчеркнула, что «все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками».

Напомним, о запрете трансляций передач Владимира Соловьева в Армении стало известно сегодня. Речь идет о программах «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в Армении на телеканале «РТР-Планета».

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что чудом не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта.