«Ангел-хранитель есть»: Маргарита Симоньян чудом не оказалась в «Крокусе» в момент теракта

Главный редактор RT Маргарита Симоньян спустя несколько дней после теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала, что должна была в тот вечер находиться там в ресторане с коллегами. Из-за путаницы они оказались в разных местах.

Симоньян привела подробности в программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

«Я должна была быть в этом "Крокусе" тоже. Я чудом просто там не оказалась», - рассказала главный редактор RT.

Симоньян назначила встречу с коллегами в ресторане, который носит такое же название, как несколько других. Один из них находился в «Крокусе».

Коллеги приехали в заведение, расположенное в «Крокусе». Симоньян опаздывала, так как была на совещании.

Она отметила, что ресторан в «Крокусе» был ближе всего, но главный редактор понимала, что в следующее место пришлось бы добираться очень долго. Тогда она предложила встретиться в том месте, где планировала. Коллеги покинули «Крокус» и приехали туда. Звонки о теракте начались, когда они сели в другом заведении.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в «Крокусе». Ангел-хранитель, конечно, есть», - отметила Симоньян.

Ранее она пообещала помочь силовикам, расстрелявшим машину с террористами. Симоньян, в частности, была готова закрыть ипотеку, кредиты.