В Армении запретили показывать по ТВ передачи Владимира Соловьева

В Армении запретили передачи журналиста Владимира Соловьева. В стране больше не выйдут в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Они транслировались на телеканале «РТР-Планета». Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна.

Как рассказал Погосян, решение о том, чтобы исключить российского телеведущего из эфирной сетки, было принято из-за постоянных нарушений статей 5 и 6 соглашения «О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации».

Отметим, что данные пункты предполагают исключение передач, в которых встречается оскорбительное содержание в отношении народов и национальных ценностей, а также уважение правил во время национальных праздников и военного, чрезвычайного положения.

К слову, Владимир Соловьев столкнулся с «блокировками» еще в 2022 году. Тогда его передачи перестали выходить на платформе YouTube.

Ранее появилась информация, что в социальных сетях Владимира Соловьева отключили возможность оставлять комментарии под постами из-за возмущений белгородцев.