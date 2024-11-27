Свободен даже в последнюю неделю декабря: как Киркоров остался без работы перед праздниками

Филипп Киркоров подешевел за месяц на 5 млн из-за отсутствия заказов перед праздниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в начале ноября гонорар Филиппа на новогодние корпоративы составлял 15 млн. Однако теперь певец снизил ценник до 10 млн: заказчики «не тянут» Киркорова, который в последние годы стабильно дорожал.

Mash утверждает, что Киркоров свободен даже в последнюю неделю года: его график почти пустой на декабрь и январь.

На данный момент представители Филиппа не комментировали сообщения СМИ.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров готов выступить в костюме Деда Мороза за 12 млн. Подробности читайте в этой новости.

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