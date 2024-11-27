55-летний Александр Стриженов составил завещание: на кого актер переписал все имущество

Актер Александр Стриженов в 55 лет уже составил завещание. Об этом рассказала его жена Екатерина, а также она упомянула, что все имущество он отписал ей.

В интервью порталу «7Дней.ru» звезда театра и кино призналась, что за годы брака они с супругом пережили разные периоды. Были даже моменты, когда они разговаривали о разводе. А во время недавней ссоры Екатерина и вовсе предложила Александру составить брачный контракт. Ответ получила неожиданный.

«А зачем нам брачный контракт? Я в завещании все отписал тебе», - заявил Стриженов.

По словам Екатерины, все проблемы в браке они с мужем решают, разговаривая. Они считают, что это самая правильная стратегия. Она помогла супругам не так давно решить — хотят они еще детей или же нет.

«Сейчас все возможно. Мы весь вечер обсуждали это и пришли к решению, что будем воспитывать внуков, которые у нас есть, и ждать следующих. Это очень важный разговор, я считаю», - отметила актриса.

Ранее Екатерина Стриженова призналась, что обвенчалась с мужем за неделю до свадьбы.