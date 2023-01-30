Свежая фотография упавшего на колени Романа Костомарова утекла в Сеть

В Сеть попали две относительно свежие фотографии российского фигуриста Романа Костомарова. Широкая публика не видела его с момента госпитализации – 10 января.

На одном снимке фигурист запечатлен на коленях во время исполнения номера в финале «Ледникового периода». На втором снимке Костомаров сидит в окружении близких и друзей в белых халатах.

Эти кадры сделаны до госпитализации Костомарова. Россияне увидят выступление фигуриста 4 февраля.

Согласно последней информации, в лечение Костомарова постоянно вносят коррективы. При этом состояние спортсмена улучшается – температура у него не поднимается выше 37 градусов, Олимпийскому чемпиону разрешили общаться с близкими.

Недавно стало известно, что в «Коммунарке», где находится Костомаров, засекретили историю его болезни.