14:54, 28 января 2023
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Ещё остаётся сложным: врачи ежедневно вносят коррективы в лечение Романа Костомарова
Нельзя выдыхать: в лечение Романа Костомарова вносят поправки.
Фото: Starface
Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров ещё находится под пристальным наблюдением врачей. Специалисты каждый день стараются скорректировать лечение, фиксируя показатели.
Состояние спортсмена улучшается — температура спадает и стабильно сохраняет 37 градусов. Костомарову уже разрешили пообщаться с близкими.
Однако врачи уверены, что нельзя расслабляться. Костомаров нуждается в лечебных процедурах, обходах врачей и массаже.
Ранее мы писали, что отек легких спадает, и Роман Костомаров вышел на связь с супругой.
Источник фото:Starface
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги:
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