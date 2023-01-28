Ещё остаётся сложным: врачи ежедневно вносят коррективы в лечение Романа Костомарова

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров ещё находится под пристальным наблюдением врачей. Специалисты каждый день стараются скорректировать лечение, фиксируя показатели.

Состояние спортсмена улучшается — температура спадает и стабильно сохраняет 37 градусов. Костомарову уже разрешили пообщаться с близкими.

Однако врачи уверены, что нельзя расслабляться. Костомаров нуждается в лечебных процедурах, обходах врачей и массаже.

Ранее мы писали, что отек легких спадает, и Роман Костомаров вышел на связь с супругой.