Историю болезни Романа Костомарова засекретили даже от сотрудников «Коммунарки»

В «Коммунарке», где находится Олимпийский чемпион Роман Костомаров, решили закрыть историю болезни и данные о состоянии здоровья спортсмена. В больничной базе установили специальный пароль.

Стало известно, что директор медучреждения недоволен распространением данных о состоянии олимпийца. По этой причине он решил закрыть историю болезни – доступа нет даже у сотрудников медучреждения.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Его жена Оксана Домнина отмечала, что состояние спортсмена «стабильно тяжелое.

По данным источника, три дня назад Костомарова отключили от аппарата насыщения крови кислородом. Спортсмен начал самостоятельно дышать.