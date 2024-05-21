Светлану Светличную срочно перевезли из психиатрической клиники в другой стационар

Светлану Светличную экстренно перевезли из закрытой психиатрической больницы в другой стационар. Врачи диагностировали у заслуженной артистки РСФСР болезни почек и легких, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

SHOT сообщает, что 84-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали в стационар с болями. У актрисы обнаружили патологию в легком и инфекцию в почках. Светлане Светличной понадобится длительное лечение, пишет издание.

До этого в СМИ сообщалось, что артистка перестала самостоятельно есть и пить после якобы перенесенного инфаркта миокарда. Еду ей врачи вводили внутривенно, писал источник. Но друг звезды опроверг данную новость, назвав ее фейком.

Ранее мы писали, что актриса проходит лечение в закрытой психиатрической больнице. У знаменитости обнаружили деменцию и болезнь Альцгеймера. При таких диагнозах посещения пациентов запрещены.