«Это все фейки»: друг Светланы Светличной раскрыл, как проходит лечение звезды в закрытой психбольнице

83-летняя советская и российская актриса Светлана Светличная продолжает лечение в закрытой психиатрической больнице. У звезды фильма «Бриллиантовая рука» выявили деменцию и болезнь Альцгеймера.

В эфире студии «Звезды сошлись» на НТВ друг семьи актрисы Павел Соседов опроверг, что у Светличной выявили инфаркт.

«Это все фейки. Это пошло не с той больницы, где она находится на постоянном лечении», — пояснил он.

Все пациенты больницы, где находится Светлана Светличная, проходили плановое обследование, во время которого у актрисы выявили небольшое отклонение на кардиограмме. Тогда ее отправили в институт Склифосовского, чтобы проверить и исключить риски. Скорее всего, именно с той больницы была утечка.

Соседов объяснил, что у пожилой актрисы выявили деменцию и болезнь Альцгеймера. При таких диагнозах посещения пациентов запрещены. Светличная лечится в закрытом отделении и закрытой больнице.

Ранее в Сети появилась информация, что артистка перестала самостоятельно есть и пить после якобы перенесенного инфаркта миокарда. Еду ей врачи вводили внутривенно, писал источник.