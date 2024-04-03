Не может пить, есть и ходить: что происходит с тяжелобольной Светличной в психиатрической клинике

Актриса Светлана Светличная перестала самостоятельно есть и пить после перенесенного инфаркта миокарда. Еду ей теперь вводят внутривенно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно благодаря источнику, состояние звезды кино все еще тяжелое, несмотря на то, что ранее была информация об удовлетворительных показателях здоровья артистки. Напомним, что 27 марта Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского, а после перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Есть данные, что со 2 апреля она числится среди пациентов психиатрической больницы имени Ганнушкина.

После инфаркта Светлана Афанасьевна больше не может ходить и принимать пищу самостоятельно из-за слабости, поэтому ей установили катетер. Планируется через него в сутки давать ей не менее полутора литров жидкой еды.

К слову, у Светличной также произошло обострение других болезней. Среди них коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Также, напомним, что актриса страдает деменцией.

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