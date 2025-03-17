Светлана Светикова рассказала, что ей очень тяжело дается третья беременность

В декабре прошлого года Светлана Светикова обрадовала фанатов важной новостью — 41-летняя певица станет мамой в третий раз. Звезда мюзиклов пожаловалась, что беременность протекает тяжело.

Светикова находится в середине седьмого месяца беременности. С самого начала артистка призналась, что малышка устраивает ей приключения — врачи называют девочку «темпераментной особой». До сих пор у знаменитости бывает токсикоз.

«Ощущения, что я уже на девятом месяце (точнее, на девятом чувствую себя с самого начала). Не жалуюсь! И да, мне нравится несмотря на то, что бывает тяжко. Ради этой любви я готова на все», — рассказала певица в своем Telegram-канале.

Уже 15 лет Светикова живет вместе с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, однако пара до сих пор не расписалась. Они воспитывают 11-летнего сына Милана и семилетнего Кристиана.

Артистка неоднократно рассказывала, что штамп в паспорте для нее ничего не значит. Светлана и Алексей счастливы вместе и не нуждаются в регистрации отношении.

Ранее Светлана Светикова рассказала, что ее спаивали на гастролях «Фабрики звезд».