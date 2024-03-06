«Не до этого»: Светлана Светикова назвала причину отказа от свадьбы с отцом своих детей

Певица Светлана Светикова заявила, что не собирается выходить замуж за отца своих детей, с которым живет уже 14 лет. По мнению артистки, штамп в паспорте ничего не меняет, поэтому она не видит смысла заморачиваться со свадьбой.

В новом интервью вокалистка призналась, почему до сих пор не отправилась в ЗАГС с возлюбленным Алексеем. Вместе они воспитывают двух сыновей, но при этом официально так и не оформили отношения. Как выяснилось, Светлана не хочет возиться с бумагами, а мечты надеть белое платье у нее никогда и не было.

«Мы не зависимы от этих стереотипов. Белые платья я и так ношу. Пока все время не до этого. Мы знаем, что мы значим друг для друга и без бумажки с платьем», - поделился Светикова в беседе с «Леди Mail».

При этом певица не исключила, что когда-нибудь все-таки поставит штамп в паспорте. Однако это произойдет точно не в ближайшее время. Сейчас она счастлива и без этого. Светлана рассказала, что они с Алексеем практически не ссорятся. У них очень гармоничные отношения, и они ценят покой в семье.

Ранее Светлана Светикова рассказала, почему не вышла замуж за Гарика Харламова.