Певица Света Светикова призналась, что ее спаивали на гастролях «Фабрики звезд». Об этом она рассказала на YouTube-канале FAMETIME TV.

Света Светикова уже с 12 лет начала появляться на большой сцене — она выступала вместе с Алексеем Глызиным и Александром Серовым. По воспоминаниям звезды, уже тогда она обращала внимание, что у артистов в гримерках стоит алкоголь.

Спустя годы, после выпуска из «Фабрики звезд», в гримерке у Светиковой тоже начали появляться алкогольные напитки. Впервые это произошло во время гастролей выпускников «Фабрики».

«Мы были маленькие, а нам ставят поднос, где стоят эти шотики. А мы не понимали еще, что такое алкоголь. Чего нам расслабляться, мы дети. Нам и так классно. Я думаю, они это делали, чтобы споить», — рассказала она.

По словам знаменитости, ее спаивали во время записи новых песен.

«Доходило до того, что мне наливали коньяк или водку и говорили: „Выпей“, — чтобы быть сиплой, уставшей или какой-то еще», — рассказала она.

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