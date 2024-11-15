Светлана Немоляева прокомментировала слухи о госпитализации брата

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что родственники не сообщали ей о госпитализации брата Всеволода Немоляева. Об этом пишет NEWS.ru.

Как призналась актриса, эта новость может оказаться неправдой. Светлана уточнила, что находится на съемках с девяти утра и пока не понимает, что произошло с ее родственником.

«Мне сейчас позвонили журналисты, сказали, что Всеволода якобы госпитализировали. Но мне из родственников никто об этом не сообщал. Я позвонила родным сама сразу, как узнала, но никто не взял трубку. Может это фейковые новости, потому что как-то странно. Я пока не понимаю, что с ним», — поделилась знаменитость.

Ранее в СМИ появилась информация, что родной брат актрисы Светланы Немоляевой попал в больницу с травмой головы.

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