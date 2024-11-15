Осколки рассекли кожу на голове: родного брата Светланы Немоляевой госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали брата актрисы Светланы Немоляевой, режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева. Он упал дома и ударился головой.

Подробности приводит mk.ru.

В девять часов утра 14 ноября 87-летний Немоляев вышел из комнаты и направился в зал через коридор. Внезапно мужчина упал, ударился о стеклянный шкаф в прихожей. В результате осколки рассекли ему кожу на голове. Окровавленного мужчину нашла жена, она вызвала скорую.

Немоляева доставили в больницу. Известно, что за месяц до вчерашнего происшествия он перенес инфаркт.

Всеволод Немоляев – танцор и режиссер Большого театра. В 1979 году он закончил карьеру танцора.

В середине октября появились сообщения об ухудшении здоровья самой Светланы Немоляевой. Она заявила, что в театр вызывали скорую. У актрисы начинался приступ – боялись, что она не сможет отыграть спектакль.