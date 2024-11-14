«Сдал организм»: актриса Темичева упала в обморок на съемках сериала

Актриса Ирина Темичева рассказала, как на съемках сериала упала в обморок. Звезда дала интервью WomanHit.ru.

Знаменитость призналась, что раньше ей чаще всего доставались роли любовниц. Она была эффектной блондинкой и получала именно такие предложения, но все изменилось после того, как женщина перекрасилась. Сейчас она снимается в сериале «Право на лево», где играет семейную даму.

В актерской карьере у звезды были разные моменты, в том числе не очень приятные. Так, во время работы в сериале «Сладкая жизнь» артистка упала в обморок.

«Мы снимали в квартире домашнюю историю. А я работала совершенно без выходных. И на два города. Я реально не спала четверо суток. У меня была в Москве ночная смена, я перелетала в Калининград на смену дневную, и у меня просто сдал организм, и я потеряла сознание», – поделилась Ирина.

Актриса призналась, что ей действительно было плохо, но она никому об этом не рассказывала. Она вспомнила, как в сцене с Никитой Панфиловым у нее пошла кровь из носа.

«Никита смотрел на меня и все спрашивал: «С тобой все в порядке, ты зеленого цвета?». Потом, как следствие, стало плохо», – добавила звезда.

По словам знаменитости, это был единственный подобный случай в ее жизни.

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