Светлана Мастеркова рассказала о здоровье после новости про опухоль мозга. Спортсменка отреагировала на сообщения СМИ в соцсети.

6 февраля в Сети появилась новость о госпитализации Светланы. Сообщалось, что у спортсменки обнаружили опухоль мозга. Выйдя на связь, знаменитость опровергла слухи, назвав их бредом. По словам Мастерковой, она не знает кто и для чего распространяет сплетни.

«Опять пишут, что я в коме, еще где-то… Ребят, я дома! Не переживайте! Ну это же бред какой-то! Мне утром звонила подруга и спрашивала, что со мной. Не знаю… Вчера на дне рождения гуляли, ели мороженое. Заканчивайте уже, заканчивайте!» — высказалась спортсменка.

Светлана призвала поклонников не верить новостям и пожелала всем хорошего дня.

«Пойду спать дальше», — резюмировала она.

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