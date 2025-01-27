«Перепробовала все»: Сабина Пантус рассказала, как пропустила первые симптомы рака

Телеведущая Сабина Пантус заявила, что полгода лечила рак лекарствами от ангины. Знаменитость рассказала, как пропустила первые симптомы болезни в эфире шоу «Звезды сошлись».

В мае 2024 года Сабина почувствовала боль в горле. Тогда телеведущая решила, что заболела ангиной, от которой страдает с детства. Она пропила курс антибиотиков, но лечение так и не помогло. Осознав, что «перепробовала все», Пантус вновь отправилась к врачу и попросила взять гистологию. В результате у нее выявили плоскоклеточный рак третьей стадии. Опухоль находилась в миндалине.

«В течение двух недель я легла в больницу, через три недели я начала первую химию. Это очень тяжелый, трудный путь. Лысая голова — это меньшая проблема, это когда у тебя половина тела не работает, во рту каша, разговаривать ты учишься заново. На текущий момент у меня четыре химии, две операции и завтра пятая химия. Потом я выхожу в наблюдение», — высказалась знаменитость.

Ранее Сабина Пантус заявила, что ресниц и бровей не осталось после лечения от рака. Подробности читайте в этой новости.