Светлана Лобода высказалась о выступлении на русском языке на корпоративе в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Светлана Лобода уже больше года не проживает на территории РФ. После отъезда из страны, певица стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Несмотря на это, недавно у нее состоялось выступление, во время которого она пела на русском языке. Ситуация вызвала недовольство со стороны пользователей Сети. Менеджер артистки прокомментировал инцидент.

Как выяснилось, заказчиком выступления стала гражданка Казахстана. Именно она определяла репертуар Светланы.

«Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет треки в оригинале независимо от характера мероприятия», — высказался представитель Лободы.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода прилетела в Казахстан ради концерта в винном салоне. Подробности смотрите в этой статье.

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