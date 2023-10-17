«Весь год я просил о встрече»: Фадеев потрясен смертью Гладкова

Продюсер Макс Фадеев потрясен смертью композитора Геннадия Гладкова. Об этом сообщает издание The Voice.

16 октября 2023 года стало известно о смерти Геннадия Гладкова. Музыка композитора звучит во многих известных кинокартинах. Речь идет про такие проекты, как «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов» и т.д. Макс Фадеев высказался о смерти Гладкова.

По словам продюсера, он вырос на творчестве композитора. 1 января 2024 года в прокат выйдет фильм «Бременские музыканты». Фадеев написал для премьеры несколько песен в соавторстве с Гладковым. По словам Макса, он долгое время просил Геннадия о встрече. Однако деятели музыки так и не успели увидеться.

«Весь этот год я просил о встрече с композитором, который дал мне разрешение работать с его произведениями из «Бременских». Жаль, что большие мастера музыки уходят», — высказался продюсер.

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