Светлана Лобода прилетела в Казахстан ради концерта в винном салоне

Певица Светлана Лобода, заработки которой значительно сократились после переезда в Латвию, согласилась выступить в винном салоне в Казахстане. Перед немногочисленной публикой артистка презентовала новую песню и клип.

При этом присутствовавшие на концерте отметили, что Лобода выглядела немного растерянной, так как привыкла выступать на больших площадках, а не в винных салонах. Она очень переживала, что в помещении будет плохой звук, но ее опасения оказались напрасными.

Кроме того, гости мероприятия отметили, что Лобода внезапно стала похожа на солистку группы «А-Студио» Кэти Топурия. Певица вновь решилась на эксперименты со своей внешностью, чем удивила поклонников.

Как пишет mk.ru, Лобода активно фотографировалась с присутствующими и обсуждала с ними последние новости. При этом рядом с ней всегда находились охранники, которые не подпускали близко к звезде посторонних.

Ранее мы писали, что 40-летняя Светлана Лобода выступила перед россиянами в Дубае. Исполнительница хита «К черту любовь» обосновалась за границей и начала карьеру с нуля. После отъезда из страны Светлана стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Но, несмотря на это, на днях она выступила на корпоративе перед русскоязычной публикой.